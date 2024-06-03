S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 5250-5315п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5250-5315 пунктов, волатильность возможна выше среднего, баланс рисков позитивный, сообщается в материале аналитиков Freedom Finance Global.

"Планируются публикации ряда индексов деловой активности (PMI) по рынку США. Индекс деловой активности по производственному сектору (ISM) может умеренно повыситься до 49,7 п. по сравнению с апрельским значением 49,2 п., судя по региональным показателям производственной активности от ФРС. Реакция инвесторов будет зависеть от того, сможет ли ценовой компонент скорректироваться. В апреле он вырос до максимума с лета 2022 года. Также будет опубликован PMI по производственному сектору от S&P Global, который ожидаемо должен указать на небольшое увеличение активности, - отмечают эксперты. - Публикация индекса расходов на жилищное строительство будет интересным индикатором экономической активности в США: прогнозируется подъем индекса на 0,2% против снижения на 0,2% в марте. Внешний фон складывается позитивный".

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