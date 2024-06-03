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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 5250-5315п - Freedom Finance Global
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03 июня 2024 года 16:10
S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 5250-5315п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5250-5315 пунктов, волатильность возможна выше среднего, баланс рисков позитивный, сообщается в материале аналитиков Freedom Finance Global. "Планируются публикации ряда индексов деловой активности (PMI) по рынку США. Индекс деловой активности по производственному сектору (ISM) может умеренно повыситься до 49,7 п. по сравнению с апрельским значением 49,2 п., судя по региональным показателям производственной активности от ФРС. Реакция инвесторов будет зависеть от того, сможет ли ценовой компонент скорректироваться. В апреле он вырос до максимума с лета 2022 года. Также будет опубликован PMI по производственному сектору от S&P Global, который ожидаемо должен указать на небольшое увеличение активности, - отмечают эксперты. - Публикация индекса расходов на жилищное строительство будет интересным индикатором экономической активности в США: прогнозируется подъем индекса на 0,2% против снижения на 0,2% в марте. Внешний фон складывается позитивный". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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03 июня 2024 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидировал в падении Магнит
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.03 июня 2024 года 15:03
"Тинькофф Инвестиции" понизили рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать" и целевую цену - до 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Бумаги компании с ноября 2023-го потеряли в цене более 30%, - констатирует эксперт. - Сейчас они... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,47%, стоп-приказ: $319, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания 14 мая предоставила отчетность за... читать дальше
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