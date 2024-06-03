Инвестбанк "Синара" нейтрально оценивает акции Селигдара

Инвестиционный банк "Синара" нейтрально оценивает перспективы котировок акции "Селигдара", сообщается в обзоре старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент в прошедшую пятницу провел "День инвестора", в рамках которого подтвердил прогноз производства на 2024 год в объеме около 8 тонн золота и 3000-4000 тонн олова, что примерно соответствует прошлогодним результатам, констатирует эксперт.

По словам представителей компании, пик капитальных затрат придется на 2024-2025 гг. Сроки строительства ЗИФ на месторождении Хвойное не меняются - 2025 год. После запуска этого месторождения годовой объем производства золота достигнет 10 тонн.

Компания еще раз подтвердила, что к 2030 году рассчитывает выйти на производство 20 тонн золота (за счет Кючуса и Хвойного - новых проектов в Якутии) и 14000-16000 тонн олова, однако отметила риски, что сроки запуска проектов могут быть сдвинуты, указывает Смолин.

"В настоящий момент около 63% долгового портфеля "Селигдара" представляют обязательства в золоте (облигации и займы), что, на наш взгляд, ограничивает потенциал роста прибыли, который в иной ситуации могло бы обеспечить подорожание золота. Отмечаем и высокие инвестиционные риски при реализации находящегося сейчас на стадии геологоразведки проекта Кючус, где капзатраты, по последней оценке, увеличились минимум до 50 млрд руб. Мы нейтрально оцениваем акции эмитента", - пишет аналитик банка в материале.

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