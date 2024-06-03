"Тинькофф Инвестиции" понизили рейтинг акций НОВАТЭКа до "держать"

"Тинькофф Инвестиции" понизили рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать" и целевую цену - до 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

"Бумаги компании с ноября 2023-го потеряли в цене более 30%, - констатирует эксперт. - Сейчас они торгуются довольно дешево по мультипликаторам: EV/EBITDA на уровне 3,8x, что соответствует дисконту 60% к историческим средним. Однако мы считаем, что сейчас не время покупать бумаги компании".

В качестве причин аналитик называет следующие:

- Первые танкеры для Арктик СПГ-2 ожидаются не ранее конца 2024 года.

- Возможный запрет перевалки в Европе.

- США продолжают оказывать давление на проекты компании, в том числе и на новые.

- Расширение американских СПГ-мощностей.

"Большая часть негативных факторов уже в цене акций "НОВАТЭКа" и дальнейший потенциал снижения, вероятно, ограничен, - отмечает Прыткова. - Однако в краткосрочной перспективе (в рамках 2024-го) драйверы роста тоже весьма ограничены. Мы считаем, что в базовом сценарии все проекты компании будут реализованы, однако это займет больше времени, чем предполагалось ранее. Поэтому мы пересматриваем таргет для бумаг "НОВАТЭКа" на горизонте года до 1290 руб./акцию и снижаем рекомендацию до "держать".

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