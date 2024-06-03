"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $380

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,47%, стоп-приказ: $319, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания 14 мая предоставила отчетность за I квартал 2024 года. Негативная реакция была относительно сопоставимых продаж, которые вышли хуже ожиданий. Аналитики закладывают улучшения по прибыли на акцию в следующем квартале до $4,58 (прошлый квартал - $3,63).

"С технической точки зрения коррекция в ожидании отчетности, вероятно, подошла к концу, после пробоя линии сопротивления сигнал будет подтвержден. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $319 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,84", - указывает эксперт.

The Home Depot - американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта. Штаб-квартира компании находится в Атланте.

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