Рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 руб./$1 - SberCIB

Рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 руб./$1, полагает аналитик SberCIB Investment Research. Юрий Попов.

"Рубль укрепился в мае на 2,5%, до 90 руб./$1, а в течение месяца дорожал почти до 88 руб./$1 - максимум с января, - пишет эксперт. - Ключевым драйвером для рубля являются продажи валюты экспортёрами. о нашей оценке, в мае они продали валюту на 13 млрд долларов, и такому объёму продаж соответствует справедливый курс рубля - около 91 рубля за доллар. Более значительное укрепление рубля могло быть связано со слабым импортом По нашим оценкам, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть. В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с 3К23, когда он упал из-за ослабления рубля. Вероятно, такая ситуация с импортом в ближайшие месяцы сохранится".

Аналитик банка ожидает, что экспорт останется стабильным, как и продажи валюты экспортёрами, поэтому рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 руб./$1. "На конец 3К24 мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля до 95 руб./$1 по мере восстановления импорта, активизации выкупа активов у нерезидентов", - прогнозирует Попов.

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