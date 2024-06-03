"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 855 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 855 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,9%, стоп-приказ: 640 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Globaltrans обладает большим запасом полувагонов и выигрывает в случае высоких ставок за их аренду. Также компания обладает большим запасом кэша, что позволяет применить его для собственного развития или для поглощения других компаний.

"С технической точки зрения котировки откатились к уровню поддержки. Сигнал в продолжение тренда еще не сформировался, но бумага интересна с точки зрения фундаментального анализа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 640 руб. риск на портфель составит 1,02%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94", - указывают эксперты "Финама".

Globaltrans - один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Компания торгуется с относительно невысоким значением мультипликатора EV/EBITDA (в сравнении со своими средними историческим значениями и в сравнении с нормой для сектора), при этом показывает высокую рентабельность (ROE).

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