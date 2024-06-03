Справедливая доходность нового выпуска бондов ГТЛК составляет 8,3-8,5% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 2-летних юаневых облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 002P-05 находится на уровне 8,3-8,5% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"ГТЛК 6 июня планирует собрать заявки на юаневые облигации серии 002P-05 на сумму не более CNY500 млн. Срок обращения выпуска - 2 года, купонный период - 91 день, - отмечает эксперт. - Ориентир по ставке купона - не выше 8,75% годовых (по доходности - не выше 9,11% годовых). Начало размещения предварительно назначено на 11 июня. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска проводятся в юанях, с возможностью выплат в российских рублях по решению эмитента или запросу инвесторов".

Неделей ранее "Акрон", имеющий кредитный рейтинг на одну ступень выше, чем у ГТЛК, разместил двухлетние облигации со ставкой купона 7,75% годовых, напоминает Афонин. Сейчас бумаги торгуются чуть выше номинала с доходностью 7,8% годовых.

Учитывая разницу в кредитном рейтинге в одну ступень, аналитик полагает, что справедливая доходность по новому выпуску облигаций ГТЛК должна находиться в районе 8,3-8,5% годовых. "Не исключено, что часть премии уйдет в процессе сбора заявок, тем не менее эмитент, скорее всего, предложит небольшую премию к рынку. На наш взгляд, участие интересно при доходности выше 8,5% годовых", - указывает стратег банка.

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