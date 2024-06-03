"Финам" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность за первый квартал превысила ожидания рынка по основным финансовым показателям и подтвердила наши ожидания по выплате 65-66 руб. дивидендов на акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует неплохой доходности в 11,4-11,6%. Что более важно, "Роснефть" продолжает реализацию своего проекта "Восток Ойл", который может позволить компании заменить низкомаржинальные истощающиеся месторождения более высокомаржинальными баррелями", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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