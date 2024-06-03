Рубль, возможно, будет торговаться на уровнях 89-91 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Рубль, возможно, будет торговаться на уровнях 89-91 руб./$1 в ближайшие дни, а цена нефти имеет потенциал для роста в сторону $82 за баррель Brent, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в начале прошедшей недели р укреплялся, в моменте обновив максимумы с января, -напоминают эксперты. - Во вторник налоговый период завершился, предложение валюты на рынке снизилось, и рубль в результате ослаб по итогам недели. Сегодня курс USD/RUB находится у 89,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На этой неделе на динамику рубля повлияет анонс июньских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом курс в ближайшие дни может находиться в диапазоне 89-91 руб./$1".

По мнению аналитиков, давление на котировки нефти оказывают опасения более слабого спроса на нефть. На этом фоне на выходных ОПЕК+ объявила о продлении текущего сокращения добычи на весь текущий год." С другой стороны, дополнительный объем добровольного сокращения добычи с октября начнет постепенно сокращаться, - указывают в банке. - В результате в понедельник фьючерсы Brent растут лишь слабо, торгуясь у $81,2/барр. В целом у котировок есть потенциал к коррекционному росту в сторону $82/барр.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.