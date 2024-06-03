"Мои Инвестиции" с осторожностью смотрят на акции Селигдара

"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы котировок акций "Селигдара", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Бумаги эмитента при текущем курсе и ценах на золото торгуются на уровне EV/EBITDA 12М 3,8x, что на 15-20% ниже, чем у публичных российских золотодобытчиков. Также отмечаем сравнительно высокий уровень коммуникации с рынком у компании, - пишут эксперты в материале. - Однако новый долгосрочный цикл капитальных затрат окажет давление на денежный поток в ближайшие годы, что, как мы считаем, снижает возможность выплаты компанией щедрых дивидендов. Это объясняет наш осторожный взгляд на "Селигдар".

"Эмитент подтвердил производственные планы на 2024 год на уровне 2023 года: около 8 тонн золота и 3-4 тысяч тонн олова. Сроки ввода в эксплуатацию среднесрочного проекта роста ЗИФ "Хвойное" остались без изменений - 2025 год. В 2026 году ожидается выход актива на проектную мощность. После этого общее производство в консервативном сценарии достигнет 10 тонн. Пик капитальных затрат, как и ожидалось, придется на 2024 год-начало 2025 года. После этого наступит относительное "затишье" перед реализацией двух крупнейших долгосрочных проектов, - отмечают аналитики. - Компания вновь подтвердила стратегические производственные планы: 20 тонн золота и 14-16 тысяч тонн олова в год - за счет ввода месторождения Кючус в золотом и Пыркакайских штокверков в оловянном дивизионах. "Селигдар" продолжает геологоразведку на Кючусе и в течение года планирует представить пред-ТЭО по проекту".

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