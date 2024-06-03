Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3170-3220п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3170-3220 пунктов в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вполне допускаем небольшой рост рынка, все же падение было очень стремительным. При этом все негативные факторы, которые стали причиной падения рынка, остаются. В начале недели ждем стабилизации ситуации. Поддержкой могут выступить позитивные новости в течение ПМЭФ, но главное событие - это решение Банка России по ключевой ставке в пятницу", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.