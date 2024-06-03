Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в ближайшей перспективе - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 90 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу утром резко подешевел до 90,4 руб./$1, однако устойчивого спроса на валюту не наблюдалось, и рубль восстановился до 90 руб./$1. Похоже, что курс сбалансирован на этих уровнях и останется в районе 90 руб./$1 в ближайшее время", - пишут эксперты.

Баррель Brent в понедельник утром торгуется вблизи $81,1. По мнению аналитиков инвестбанка, в течение дня рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+. Их прогноз цены Brent на сегодня - около $80 за баррель.

"Доходности ОФЗ в пятницу выросли еще на 15 б. п., и в результате кривая поднялась выше 15%, - напоминают в SberCIB. - Давление на рынок госдолга, вероятно, сохранится в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, 7 июня. Все больше участников рынка считают, что регулятор ужесточит риторику или даже повысит ставку до 17-18%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.