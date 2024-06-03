Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 89,5-91,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Доллар и евро на Московской бирже начали восстанавливать утраченные позиции, - пишет эксперт. - Тем временем российский рубль, несмотря на прохождение ежемесячного пика уплаты налогов, может продолжать получать поддержку от обязательной продажи части валютной выручки экспортерами, а также от общей жесткой риторики ДКП российского регулятора. Цены на нефть показывают относительное снижение, что играет не на стороне российского рубля. В центре внимания на этой неделе - решение по ключевой ставке в России. Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу ее увеличения. В качестве базового сценария регулятор вероятнее всего рассмотрит повышение ставки на 100 базисных пунктов до 17%. В фокусе рынка - и решение ОПЕК+ о продлении действующих квот добычи нефти на 2025 год".

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