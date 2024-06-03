Вероятно сохранение повышенной волатильности рынка акций РФ в ближайшее время - "Цифра брокер"

Вероятно сохранение повышенной волатильности российского рынка акций в ближайшее время, при этом текущее снижение может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Слабая динамика фондовых индексов в конце прошлой недели и снижение нефтяных котировок создают неблагоприятные предпосылки для рынка акций в начале недели. Повышенная волатильность на фондовом рынке может сохраняться до тех пор, пока не прекратится спад на рынке ОФЗ, - отмечают эксперты в материале. - Тем не менее надо признать, что снижение индексов в последние две недели может оказаться благоприятным для рынка в среднесрочной перспективе, так как нивелирует риски перегрева на рынке, а с технической точки зрения индекс Мосбиржи достиг линии 200-дневного скользящего среднего, и дальнейший спад ниже этой линии может встретить повышенный интерес покупателей на рынке".

Ключевым событием текущей недели станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу, 7 июня, указывают аналитики. Кроме того, отмечают они, оценить настроения инвесторов позволят данные Московской биржи по оборотам за май, которые будут доступны во вторник.

Понедельник - последний день для покупки акций под дивиденды за 2023 год перед закрытием реестров "МГКЛ", "Интер РАО", "ТМК", "ТГК-14", банка "Уралсиб".

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