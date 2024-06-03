Dow прибавил 1,5%

Индексы США в основном выросли по итогам торгов в пятницу. Акции стран АТР в основном растут в понедельник. Нефть продолжает дешеветь в понедельник утром.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, ниже - об ослаблении. Индикатор находится ниже этой отметки шесть месяцев подряд.

Бумаги Gap Inc. (SPB: GPS) подскочили в цене на 28,6% по итогам торгов в пятницу. Владелец сети магазинов одежды зафиксировал чистую прибыль в первом финквартале и рост выручки, оказавшийся сильнее прогнозов аналитиков.

Оператор казино Caesars Entertainment (SPB: CZR) подорожал на 11,7% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что инвестор-миллиардер Карл Айкан аккумулировал "внушительную позицию" в его акциях.

NetApp Inc. (SPB: NTAP) нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Один из мировых лидеров в области решений для хранения данных увеличил чистую прибыль в прошлом финансовом квартале на 19%, выручку - на 6%, а также анонсировал buyback на $1 млрд.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросла на 0,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - снизилась на 0,8%.

Lowe''s Cos. (SPB: LOW) повысила квартальные дивиденды на 5%, до $1,15 на акцию. Цена бумаг владельца второй по величине в США сети магазинов товаров для дома увеличилась на 2,7%.

Рыночная стоимость Dell Technologies (SPB: DELL) обвалилась на 17,9% из-за слабого прогноза рентабельности.

Costco Wholesale (SPB: COST) потеряла 0,7% капитализации, несмотря на позитивную отчетность оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов.

Котировки акций поставщика программного обеспечения в области безопасности SentinelOne Inc. рухнули на 13,3% после ухудшения годового прогноза выручки. Guggenheim также понизила их прогнозную цену.

Бумаги Moderna Inc. (SPB: MRNA) подешевели на 5,9%, несмотря на новости об одобрении в США ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса для использования пожилыми людьми.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,51% и составил 38686,32 пункта. В мае индекс набрал 2,3% - максимум с декабря минувшего года.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,8% - до 5277,51 пункта. В прошлом месяце индикатор прибавил 4,8%, что стало лучшей динамикой с февраля.

Nasdaq Composite потерял 0,01% и составил 16735,02 пункта. По итогам мая он поднялся на максимальные с ноября 2023 года 6,9%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng повышается на 2,4%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции BYD, дорожающие на 6,4%.

Значительно увеличивается капитализация Haidilao International Holding (+5,4%), Li Auto (SPB: LI) (+4,8%), Geely Automobile Holdings, Zhongsheng Group Holdings (+4,5% у обеих), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+4,3%), Tencent (SPB: 700) (+4,2%), Trip.com Group (+4,1%) и Link Real Estate Investment Trust (+4%).

Бумаги Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) дешевеют на 1,4%, Wharf Real Estate Investment - на 1,3%, Sun Hung Kai Properties - на 0,9%, MTR Corp.- на 0,6%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.- на 0,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил максимальные за год 50,4 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по пересмотренным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

Капитальные затраты японских компаний в первом квартале выросли 12-й квартал подряд - на 6,8% в годовом выражении, сообщило министерство финансов страны. В четвертом квартале 2023 года они повысились на 16,4%.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Mercari (+11,7%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma поднимается на 7,5%, Nissan Chemical - на 6,8%, Daiwa Securities - на 5,8%, M3 Inc. и Yaskawa Electric - на 5,7%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,6%, Ricoh и Taiyo Yuden - на 4,5%, Nomura Holdings - на 4,1%.

Капитализация Socionext сокращается на 5,4%, Furukawa Electric - на 5,2%, Fujikura - на 4,7%, Disco Corp.- на 3%, Odakyu Electric Railway - на 2,6%, Daiichi Sankyo - на 2,2%, Toyota Motor - на 2,1%, Honda Motor - на 1,8%, Mazda Motor и Nidec - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,9%.

PMI в обрабатывающей промышленности Южной Кореи в мае вырос до максимальных за два года 51,6 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Цена бумаг Samsung Electronics повышается на 3,3%, Hyundai Motor - на 5,3%, Korean Air Lines - на 2,9%, Posco - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Капитализация BHP увеличивается на 0,6%, Rio Tinto - снижается на столько же.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $81,02 за баррель, что на 9 центов (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты упали в цене на $0,77 (0,9%), до $81,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,05 (0,06%), до $76,94 за баррель. По итогам прошлой сессии фьючерсы подешевели на $0,92 (1,2%), до $76,99 за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.