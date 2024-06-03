.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow прибавил 1,5%
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно
Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был финально принят Государственной думой и ушел на одобрение Совфеда. Как рассказала "Известиям" зампред Госдумы...
 
Как поддержать угольщиков
В условиях ухудшающихся показателей угольной отрасли, когда на фоне снижения цен по итогам 2023 года прибыль до налогообложения предприятий отрасли снизилась в 2,1 раза, до 356,7 млрд рублей, Минэнерго ищет варианты поддержки участников рынка, пишет...
 
Дилеры жалуются на дискриминацию со стороны автопрома
Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия "элементов монополизма", а также недобросовестной конкуренции и...
 
03 июня 2024 года 09:11

Dow прибавил 1,5%

Индексы США в основном выросли по итогам торгов в пятницу. Акции стран АТР в основном растут в понедельник. Нефть продолжает дешеветь в понедельник утром.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, ниже - об ослаблении. Индикатор находится ниже этой отметки шесть месяцев подряд.

Бумаги Gap Inc. (SPB: GPS) подскочили в цене на 28,6% по итогам торгов в пятницу. Владелец сети магазинов одежды зафиксировал чистую прибыль в первом финквартале и рост выручки, оказавшийся сильнее прогнозов аналитиков.

Оператор казино Caesars Entertainment (SPB: CZR) подорожал на 11,7% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что инвестор-миллиардер Карл Айкан аккумулировал "внушительную позицию" в его акциях.

NetApp Inc. (SPB: NTAP) нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Один из мировых лидеров в области решений для хранения данных увеличил чистую прибыль в прошлом финансовом квартале на 19%, выручку - на 6%, а также анонсировал buyback на $1 млрд.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросла на 0,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - снизилась на 0,8%.

Lowe''s Cos. (SPB: LOW) повысила квартальные дивиденды на 5%, до $1,15 на акцию. Цена бумаг владельца второй по величине в США сети магазинов товаров для дома увеличилась на 2,7%.

Рыночная стоимость Dell Technologies (SPB: DELL) обвалилась на 17,9% из-за слабого прогноза рентабельности.

Costco Wholesale (SPB: COST) потеряла 0,7% капитализации, несмотря на позитивную отчетность оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов.

Котировки акций поставщика программного обеспечения в области безопасности SentinelOne Inc. рухнули на 13,3% после ухудшения годового прогноза выручки. Guggenheim также понизила их прогнозную цену.

Бумаги Moderna Inc. (SPB: MRNA) подешевели на 5,9%, несмотря на новости об одобрении в США ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса для использования пожилыми людьми.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,51% и составил 38686,32 пункта. В мае индекс набрал 2,3% - максимум с декабря минувшего года.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,8% - до 5277,51 пункта. В прошлом месяце индикатор прибавил 4,8%, что стало лучшей динамикой с февраля.

Nasdaq Composite потерял 0,01% и составил 16735,02 пункта. По итогам мая он поднялся на максимальные с ноября 2023 года 6,9%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng повышается на 2,4%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции BYD, дорожающие на 6,4%.

Значительно увеличивается капитализация Haidilao International Holding (+5,4%), Li Auto (SPB: LI) (+4,8%), Geely Automobile Holdings, Zhongsheng Group Holdings (+4,5% у обеих), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+4,3%), Tencent (SPB: 700) (+4,2%), Trip.com Group (+4,1%) и Link Real Estate Investment Trust (+4%).

Бумаги Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) дешевеют на 1,4%, Wharf Real Estate Investment - на 1,3%, Sun Hung Kai Properties - на 0,9%, MTR Corp.- на 0,6%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.- на 0,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил максимальные за год 50,4 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по пересмотренным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

Капитальные затраты японских компаний в первом квартале выросли 12-й квартал подряд - на 6,8% в годовом выражении, сообщило министерство финансов страны. В четвертом квартале 2023 года они повысились на 16,4%.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Mercari (+11,7%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma поднимается на 7,5%, Nissan Chemical - на 6,8%, Daiwa Securities - на 5,8%, M3 Inc. и Yaskawa Electric - на 5,7%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,6%, Ricoh и Taiyo Yuden - на 4,5%, Nomura Holdings - на 4,1%.

Капитализация Socionext сокращается на 5,4%, Furukawa Electric - на 5,2%, Fujikura - на 4,7%, Disco Corp.- на 3%, Odakyu Electric Railway - на 2,6%, Daiichi Sankyo - на 2,2%, Toyota Motor - на 2,1%, Honda Motor - на 1,8%, Mazda Motor и Nidec - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,9%.

PMI в обрабатывающей промышленности Южной Кореи в мае вырос до максимальных за два года 51,6 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Цена бумаг Samsung Electronics повышается на 3,3%, Hyundai Motor - на 5,3%, Korean Air Lines - на 2,9%, Posco - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Капитализация BHP увеличивается на 0,6%, Rio Tinto - снижается на столько же.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $81,02 за баррель, что на 9 центов (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты упали в цене на $0,77 (0,9%), до $81,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,05 (0,06%), до $76,94 за баррель. По итогам прошлой сессии фьючерсы подешевели на $0,92 (1,2%), до $76,99 за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 июня 2024 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидировал в падении Магнит
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля локально падал ниже 3100 пунктов, растеряв остатки роста с начала года, после чего отскочил к 3140 пунктам. В лидерах снижения выступили бумаги "Магнита" (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год.    читать дальше
.
03 июня 2024 года 19:40
Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам в ожидании заседания ЦБ и несмотря на падение цен на нефть
Москва. 3 июня. Доллар США, евро и китайский юань сильно упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на первых торгах месяца в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
.
03 июня 2024 года 19:36
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 3 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
03 июня 2024 года 19:00
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Магнит" планирует выплатить акционерам за 2023 год чуть более 42 млрд руб. или 412,13 руб. на акцию, что дает доходность при текущей цене около 6,2%, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 18:37
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции ТКС с целью 3300 руб
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3300 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Совет директоров ТКС Холдинг утвердил оценку Росбанка в 129,4 рубля в рамках сделки по поглощению. Данная оценка соответствует...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 18:05
Вероятность подъема ставки ЦБ РФ до 17% в июне составляет 50% - инвестбанк "Синара"
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России на следующем заседании совета директоров (7 июня 2024 года) до 17% годовых можно оценить в 50%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "ЦБ представил результаты очередного опроса аналитиков по ключевой ставке и инфляции. По оценкам...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 17:41
Облигации Акрона серии БО-001Р-04 - высокая доходность и низкий риск - "Финам"
высокая доходность в юанях с низким риском, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Никиты Бороданова. "При растущей популярности размещения юаневых выпусков российскими эмитентами выбор инвесторов становится шире с каждым годом. В основном юаневые облигации размещаются...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 17:22
Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в июне - ПСБ
Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 16% годовых по итогам заседания 7 июня 2024 года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Индекс деловой активности (PMI) в крупнейшем секторе экономики РФ - обрабатывающей промышленности - в мае вырос с 54,3 п. до 54,4 п. Это...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 16:59
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Магнита
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Магнита", сообщается в комментарии аналитика Марии Сухановой. "Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 412 рублей на акцию. Новость подтверждает возврат "Магнита" к регулярным...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 16:31
ФРС, скорее всего, оставит ставки без изменений в июне - инвестбанк "Синара"
ФРС США, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений по итогам ближайшего заседания в июне, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США в апреле вырос на 2,7% г/г, что соответствует прогнозам экономистов и...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 16:10
S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 5250-5315п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5250-5315 пунктов, волатильность возможна выше среднего, баланс рисков позитивный, сообщается в материале аналитиков Freedom Finance Global. "Планируются публикации ряда индексов деловой активности (PMI) по рынку США....    читать дальше
.
03 июня 2024 года 15:50
Рубль в понедельник уверенно растет к основным валютам, восстанавливает позиции после падения в конце мая
Москва. 3 июня. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на первых торгах месяца, восстанавливает позиции после трехдневного падения в конце мая.    читать дальше
.
03 июня 2024 года 15:50
Инвестбанк "Синара" нейтрально оценивает акции Селигдара
Инвестиционный банк "Синара" нейтрально оценивает перспективы котировок акции "Селигдара", сообщается в обзоре старшего аналитика Дмитрия Смолина. Эмитент в прошедшую пятницу провел "День инвестора", в рамках которого подтвердил прогноз производства на 2024 год в объеме около 8 тонн золота и...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 15:23
Цена акций Магнита, вероятно, пока останется под давлением - "Мои Инвестиции"
Котировки акций "Магнита", вероятно, пока останутся под давлением, полагают телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина, Николай Ковалев и Антон Соловкин. "Рекомендация совета директоров эмитента о выплате дивидендов на уровне существенно ниже нераспределенной прибыли (412 руб. на акцию по...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 15:03
"Тинькофф Инвестиции" понизили рейтинг акций НОВАТЭКа до "держать"
"Тинькофф Инвестиции" понизили рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать" и целевую цену - до 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Бумаги компании с ноября 2023-го потеряли в цене более 30%, - констатирует эксперт. - Сейчас они...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.