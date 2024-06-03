Рубль может ослабнуть до 91 руб./$1 в начале июня - БКС Экспресс

Существуют технические риски ослабления рубля по отношению к доллару США до уровня 91 руб./$1 в начале июня, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Весеннее укрепление рубля было абсолютно закономерным. Нормативы репатриации выручки экспортеров в апреле продлены на год, а это фактор за расширенное предложение валюты на рынке. ЦБ РФ сохранил высокую ключевую ставку, и в последние недели на рынке даже возросли опасения ее подъема - фактор давления на валютный спрос под импорт. Сейчас же отскок. При этом обширной девальвации рубля по-прежнему не ожидается, но динамика импорта и экспорта, бюджетный механизм и отдаленность июньского налогового периода могут удерживать валютные пары от очередного падения, - пишет аналитик в обзоре. - Технически доллар в начале лета способен уйти в центр диапазона многомесячной консолидации 87,5-94,5 руб./$1, это средняя 91 руб./$1. Для евро это область выше 98 руб./EUR1, а для юаня - поближе к 12,5. Выше вряд ли. Валютные барьеры государства по-прежнему будут гасить биржевую волатильность и стабилизировать нацвалюту".

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