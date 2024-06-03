"Финам" сохраняет прогнозную цену акций РусГидро на уровне 0,83 руб

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций "РусГидро" на уровне 0,83 рубля за штуку и рейтинг "покупать" на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал текущего года по МСФО, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Судя по динамике котировок бумаг, негативные факторы в виде растущих процентных расходов уже учтены рынком и не стали большим сюрпризом для инвесторов", - отмечает эксперт.

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 600 объектами генерации энергии в 31 регионе РФ.

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