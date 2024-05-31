Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3220п по индексу МосБиржи во главе с НЛМК, неделю и месяц закрыл в "минусе"

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в преддверии выходных и на ожиданиях, что ЦБ РФ на заседании через неделю может пойти на ужесточение монетарной политики, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы на фоне вышедшей в США статистики о стабилизации потребительской инфляции в апреле. Индекс МосБиржи откатился ниже 3220 пунктов во главе с бумагами "НЛМК" (-6,4%) и "Северстали" (-5,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3217,19 пункта (-2%, минимум сессии - 3211,19 пункта), индекс РТС - 1125,68 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,01 рубля (+0,16 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 5,3-5,9% на фоне роста доллара на 0,49 рубля. По итогам мая индексы РТС и МосБиржи потеряли 4,2-7,3%, доллар упал на 3,04 рубля.

Подешевели в пятницу акции "НЛМК" (-6,4%), "Северстали" (-5,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -1,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%, до 56,31 рубля), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%).

Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию, сообщила компания.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершил неделю и месяц снижением. Эффект от дивидендных новостей "Газпрома", рост доходностей долгового рынка, опасения повышения ключевой ставки ЦБ РФ и более продолжительного периода жесткой ДКП регулятора оказали давление на рыночный сантимент. В пятницу к этому добавился фактор завершения недели, когда игроки предпочитают осторожничать перед выходными, особенно в условиях острой геополитики, считает эксперт.

Ключевая статистика дня вышла негативной. Индекс деловой активности в производственном секторе КНР (PMI) в минувшем месяце впервые с февраля опустился ниже 50 пунктов, составил 49,5 пункта (прогноз - 50,5 пункта), перейдя, таким образом, в область спада. Предварительный ИПЦ еврозоны за май (+2,6%) отразил более сильные темпы роста потребительской инфляции, чем прогнозировалось (+2,5%). В воскресенье состоится встреча ОПЕК+ - наиболее вероятно продление действующих ограничений до конца текущего года, рынок также будет оценивать риторику участников. В понедельник будут обнародованы индексы экономической активности PMI в производстве КНР (от Caixin), еврозоны и США. Важных корпоративных событий на старте будущей недели не ожидается.

Если за выходные не реализуется какой-либо значимый негатив и цены на нефть по меньшей мере удержатся на текущих уровнях, а рубль сохранит слабость, то индекс МосБиржи может быстро вернуться выше 3300 пунктов. Прогноз на 3 июня - 3225-3350 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вечером усилил падение, не получив позитивных драйверов, индекс МосБиржи откатился к уровням февраля.

Российский фондовый рынок в мае, после обновления максимумов с 2022 года в первой половине месяца, перешел к резкому снижению и в итоге завершил месяц ощутимым падением. Ухудшению настроений в акциях способствовали три ключевых фактора: невыплата дивидендов "Газпромом", перспектива сохранения жестких монетарных условий в стране, а также усиление налогового давления с 2025 года. В пятницу также усилились риски расширения украинского конфликта после сообщений о том, что США одобрили возможность нанесения ударов по территории РФ своим оружием, считает аналитик.

Акции "НЛМК" в пятницу продолжили падение после закрытия дивидендного реестра за 2023 год ранее на неделе. Акции "АЛРОСА" в пятницу также торговались без дивидендов за прошлый год.

В Европе инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ уже на следующей неделе. Регулятор ранее говорил о возможном снижении процентных ставок в июне, однако опубликованные в пятницу предварительные оценки потребительской инфляции еврозоны превысили прогнозы и показали ее ускорение до 2,6% г/г по основному индикатору и до 2,9% по базовому, что, скорее, предвещает сохранение осторожной позиции ЕЦБ. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу снизились, но пока остаются чуть выше майских минимумов $80,68 и $76,18 за баррель соответственно перед решением ОПЕК+ 2 июня. На данный момент в СМИ поступили сообщения о вероятном продлении сокращений добычи на вторую половину текущего года, что скорее нейтрально для рынка, который продолжит оценивать общеэкономические и геополитические факторы ниже $84,5 и $80 за баррель, оставаясь под среднесрочным нисходящим давлением.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладал уход от риска, связанный с выходом высоких данных по инфляции в Европе и США. Вполне вероятно, что данные заставят как ЕЦБ, так и ФРС сохранить процентные ставки без изменений на заседаниях в июне, что может охладить повышательный импульс в акциях. Индексы МосБиржи и РТС завершили месяц в заметном "минусе", скорректировавшись с многомесячных пиков, из-за ухудшения монетарных и налоговых среднесрочных перспектив в стране. В июне акции могут остаться под основным "медвежьим" давлением, но несколько стабилизировать рынок продолжат дивидендные истории. В частности, с наиболее привлекательной дивидендной доходностью продолжат торговаться привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (доходность 17,6%), "Россетей Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (10,5%), привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (12,4% и 8% соответственно), бумаги МТС (11,5%), Сбербанка (10,5%), "Северстали" (9,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (8,5%) и Мосбиржи (7%). Объявлений об итоговых дивидендах все еще ждут от "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Магнита" ("Магнит" в пятницу рекомендовал выплатить 412,13 рубля на акцию - ИФ), отмечает Кожухова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, значимого драйвера для роста у рынка акций РФ в конце мая не нашлось, на нефтяном рынке также не было устойчивого тренда к росту. При этом ряд акций оставались стабильными на фоне ожиданий решений по годовым дивидендам.

Изменения на рынке ОФЗ можно будет ожидать в том случае, если Минфин РФ скорректирует программу заимствований и поменяет источники финансирования дефицита бюджета. Также позитива могут добавить новости по налоговым новациям, но все это выглядит так, что структурные изменения в этой области можно ожидать не ранее 2025 года. Рост доходов бюджета от налогов ненефтегазового сектора улучшит его сбалансированность, что снизит проинфляционный эффект со стороны бюджетного дефицита.

На следующей неделе инвесторы будут следить за решением ЦБ РФ по процентной ставке. Также выйдут данные по ВВП России, уровню безработицы и объему розничных продаж.

На текущей неделе сохранялись опасения, что ФРС США все-таки будет придерживаться жесткой монетарной политики и удерживать базовую ставку на повышенном уровне более продолжительное время. Однако опубликованные в пятницу данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (индикатор остался на отметке 2,7% г/г, что полностью совпало с прогнозом) обнадежили рынки и оказали им поддержку в конце торговой недели, отмечает Кравченко.

Нейтральная динамика нефти Brent в районе $82 за баррель обусловлена ожиданиями предстоящей 2 июня встречи ОПЕК+, от которой инвесторы ждут как минимум сохранения уже оговоренных ограничений и, как вариант, - начала словесных интервенций участников с целью поддержки цен на нефть. В июне ожидается сезонный рост спроса с началом отпусков и повышенного спроса на автомобильное топливо, а также вероятное решение ОПЕК+ о продлении квот, что может привести к росту Brent выше $85 за баррель. Кроме того, не стоит забывать и про геополитику: любая новая вспышка конфликта на Ближнем Востоке сможет вновь подтолкнуть цены вверх, считает представитель УК "Первая".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE прибавили 0,01-0,5%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 МСК вырос на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,6-1,5%).

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 2,5%.

По данным Минторга США, расходы населения страны в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены просели. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $81,52 за баррель (-0,4% и -2,1% накануне), июльская цена WTI - $76,8 за баррель (-1,4% и -1,7% в четверг).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-13,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-10,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-9,7%), "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-9,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-9,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-8,4%).

Акционеры ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-4,2%, до 0,635 рубля) на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 0,05441 рубля на акцию, говорится в материалах компании. Кроме того, за первый квартал 2024 года принято решение выплатить по 0,03836 рубля на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 14 июня 2024 года.

Выросли "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,7%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,79 млрд рублей (из них 8,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").