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31 мая 2024 года 18:55

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 31 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне в целом незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней также практически не изменились.

В начале недели Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,4 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,6 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2036 году. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях. Владельцев евробондов тогда разделили на три группы - в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения. Иностранным держателям евробондов было предоставлено право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник боковую динамику - участники рынка находились в ожидании публикации статданных о доходах и расходах американцев в апреле, включающие ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики Федрезерва. Кашкари также не стал исключать вероятности, что ФРС может даже повысить ставку, если инфляция перестанет замедляться.

Рынок практически уверен, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5% годовых на июньском и июльском заседаниях, по данным CME FedWatch. Шансы на то, что ставка будет снижена в сентябре, оцениваются рынком в 49,4% по сравнению с 65,7% неделей ранее.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели продемонстрировали боковую динамику, в то время как цены американских казначейских обязательств возобновили снижение. Доходность 10-летних US Treasuries выросла в среду на 5 базисных пунктов - до 4,61% годовых (в начале недели показатель находился на уровне 4,47% годовых).

Инвесторы оценивали региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Экономическая активность в Соединенных Штатах продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорилось в обнародованном вечером в среду обзоре. Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, занятость в целом по стране слабо повысилась, зарплаты поднимаются умеренными темпами, а цены росли сдержанно.

В четверг котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен US Treasuries после их падения днем ранее. Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., сообщило Минтруда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как заявлялось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

В последний день недели цены US Treasuries смогли практически полностью отыграть падение предыдущего дня, вернувшись на уровни недельной давности, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии. Рынок базовых активов позитивно отреагировал на публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,1%, до 72,85% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 8,61% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,1%, до 66,76% от номинала (доходность увеличилась на 12 базисных пунктов, до 9,26% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 58,22% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 79,49% от номинала (их доходность увеличилась на 11 базисных пунктов, до 15,94% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости всего 0,04%, подешевев до 74,46% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 14,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,18%, до 69,49% от номинала (их доходность не изменилась, составив 12,71% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,26%, до 66,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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