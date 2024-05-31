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31 мая 2024 года 18:13
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Магнита
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Магнита" и целевую цену на уровне 8550 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции второго по величине продуктового ритейлера РФ с начала года прибавили 10%, немного опередив рынок, - пишет эксперт Игнат Иванов. - Дальнейшие перспективы котировок связаны с дивидендами и судьбой казначейского пакета акций. "Магнит" по финансовым и операционным показателям отстает от X5, однако инвестиционный кейс компании остается позитивным, но рискованным". Ключевыми драйверами возможного роста, по мнению аналитика,выступают: - Потенциальное погашение 30,2 млн казначейских акций. В 2023 году "Магнит" выкупил у иностранных акционеров почти 30% собственных акций. В настоящее время они лежат на балансе компании, в случае их погашения бумаги ритейлера могут значительно подрасти. - Расширение бизнеса через открытие собственных новых магазинов и M&A-сделки позволяет "Магниту" выходить на новые рынки и наращивать выручку. - Уверенные позиции на рынке: "Магнит" - второй по величине продуктовый ритейлер в стране с долей на рынке 12,8%. - Диверсифицированные форматы магазинов. - Стабильность бизнеса. Среди рисков для акций "Магнита" эксперт выделяет следующие: - Инвестиционный кейс "Магнита" слабее кейса X5 Retail Group. - Рынок ожидает более высоких дивидендов за 2023 год, чем реально может выплатить "Магнит". - Увеличение расходов на линейный персонал, вызванное дефицитом кадров, негативно сказывается на рентабельности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.31 мая 2024 года 17:46
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов "префы" "Транснефти" и исключив бумаги "Группы Позитив". Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Европлан",... читать дальше
.31 мая 2024 года 17:24
Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением в июне, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июне может оставаться под нисходящим давлением в связи с рисками ужесточения монетарных условий уже на заседании ЦБ... читать дальше
.31 мая 2024 года 17:01
"Финам" повысил рейтинг акций "Газпрома" с "держать" до "покупать" и понизил целевую цену с 157,8 руб. до 151,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 21,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Понижение целевой цены связано с ростом долговой... читать дальше
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"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "Роснефти" на фоне сильных финрезультатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Андрея Полищука. "Результаты "Роснефти" за 1К24 превзошли наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 13-14% на фоне роста... читать дальше
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.31 мая 2024 года 15:28
Рубль корректируется вниз в последний день месяца после предыдущего сильного роста ко всем основным валютам и перед выходными днями
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.31 мая 2024 года 15:02
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.31 мая 2024 года 14:36
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