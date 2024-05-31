"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Магнита" и целевую цену на уровне 8550 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции второго по величине продуктового ритейлера РФ с начала года прибавили 10%, немного опередив рынок, - пишет эксперт Игнат Иванов. - Дальнейшие перспективы котировок связаны с дивидендами и судьбой казначейского пакета акций. "Магнит" по финансовым и операционным показателям отстает от X5, однако инвестиционный кейс компании остается позитивным, но рискованным".

Ключевыми драйверами возможного роста, по мнению аналитика,выступают:

- Потенциальное погашение 30,2 млн казначейских акций. В 2023 году "Магнит" выкупил у иностранных акционеров почти 30% собственных акций. В настоящее время они лежат на балансе компании, в случае их погашения бумаги ритейлера могут значительно подрасти.

- Расширение бизнеса через открытие собственных новых магазинов и M&A-сделки позволяет "Магниту" выходить на новые рынки и наращивать выручку.

- Уверенные позиции на рынке: "Магнит" - второй по величине продуктовый ритейлер в стране с долей на рынке 12,8%.

- Диверсифицированные форматы магазинов.

- Стабильность бизнеса.

Среди рисков для акций "Магнита" эксперт выделяет следующие:

- Инвестиционный кейс "Магнита" слабее кейса X5 Retail Group.

- Рынок ожидает более высоких дивидендов за 2023 год, чем реально может выплатить "Магнит".

- Увеличение расходов на линейный персонал, вызванное дефицитом кадров, негативно сказывается на рентабельности.

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