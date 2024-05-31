Рынок акций РФ останется под давлением в июне - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением в июне, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июне может оставаться под нисходящим давлением в связи с рисками ужесточения монетарных условий уже на заседании ЦБ РФ 7 июня и возможным повышением текущей процентной ставки 16% для сдерживания инфляции, - прогнозирует эксперт. - Негативным долгосрочным фактором для акций также будет оставаться перспектива увеличения налогов с 2025 года. Стабилизировать рынок, однако, наверняка продолжат дивидендные и иные корпоративные истории. В частности, в июне с наиболее привлекательной дивидендной доходностью продолжат торговаться привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (17,6%), "Россети Ленэнерго" (10,5%), привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" (12,4% и 8% соответственно), бумаги "МТС" (11,5%), Сбербанка (10,5%), "Северстали" (9,8%), "Совкомфлота" (8,5%), "Мосбиржи" (7%). По многим компаниям пройдут дивидендные собрания акционеров. Объявления об итоговых дивидендах за 2023 год из крупнейших эмитентов по-прежнему ждут от "Транснефти" и "Магнита".

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