"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "Роснефти" на фоне сильных финрезультатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Андрея Полищука.

"Результаты "Роснефти" за 1К24 превзошли наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 13-14% на фоне роста выручки (+2% кв/кв) и за счет более значительного снижения расходов по НДПИ (-11% кв/кв), - пишет эксперт. - Также сократились операционные затраты на 7% кв/кв. Снизились и капитальные вложения. В результате свободный денежный поток составит значительные 316 млрд руб. По нашим оценкам, вклад 1-го квартала 2024 года в расчетный дивиденд составляет 18,8 руб. на акцию (доходность - 3,3% за квартал). Мы повышаем нашу оценку промежуточного дивиденда по итогам 1-го полугодия 2024 года. до 35 руб. на акцию. Напомним, что был объявлен финальный дивиденд по итогам 2023 года в размере 29,01 руб. на акцию. В результате суммарный дивиденд мы оцениваем в 64 руб. на акцию с доходностью в 11,3%".

Аналитик положительно оценивает финансовые результаты и позитивно смотрит на акции компании на текущих уровнях. Ключевыми триггерами роста для акций, по мнению Полищука, остаются дивидендные выплаты.

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