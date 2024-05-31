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31 мая 2024 года 16:00
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций Роснефти
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "Роснефти" на фоне сильных финрезультатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Андрея Полищука. "Результаты "Роснефти" за 1К24 превзошли наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 13-14% на фоне роста выручки (+2% кв/кв) и за счет более значительного снижения расходов по НДПИ (-11% кв/кв), - пишет эксперт. - Также сократились операционные затраты на 7% кв/кв. Снизились и капитальные вложения. В результате свободный денежный поток составит значительные 316 млрд руб. По нашим оценкам, вклад 1-го квартала 2024 года в расчетный дивиденд составляет 18,8 руб. на акцию (доходность - 3,3% за квартал). Мы повышаем нашу оценку промежуточного дивиденда по итогам 1-го полугодия 2024 года. до 35 руб. на акцию. Напомним, что был объявлен финальный дивиденд по итогам 2023 года в размере 29,01 руб. на акцию. В результате суммарный дивиденд мы оцениваем в 64 руб. на акцию с доходностью в 11,3%". Аналитик положительно оценивает финансовые результаты и позитивно смотрит на акции компании на текущих уровнях. Ключевыми триггерами роста для акций, по мнению Полищука, остаются дивидендные выплаты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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