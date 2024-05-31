ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне на заседании 7 июня - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% на заседании 7 июня, полагает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"ЦБ сохранит 7 июня ключевую ставку на текущем уровне, но ужесточит риторику. Регулятор может учесть, что с предыдущего заседания накоплено недостаточно данных в пользу повышения ставки. При этом денежно-кредитные условия станут жёстче и без дополнительных действий с его стороны из-за пересмотра ожиданий рынка по дальнейшей траектории ставки. Кроме того, с 1 июля будут ужесточены условия по льготной ипотеке и вступят в силу более жёсткие регуляторные требования к банкам", - прогнозирует эксперт.

В рискованном сценарии Рапохин допускает, что ключевая ставка летом будет повышена до 17-18%, и оценивает вероятность такого развития событий в 40%.

"Что это значит для рынка ОФЗ? Скорее всего, доходности ОФЗ-ПД вырастут ещё больше (до 15,5-16% на участке более пяти лет), так как кривая остаётся существенно ниже текущей ключевой ставки, - отмечает аналитик. - На горизонте двух-трёх лет доходности ОФЗ-ПД со сроками более пяти лет могут снизиться, но сроки разворота оценить пока сложно. Инвесторам, вероятно, стоит держать основную часть своего портфеля в инструментах денежного рынка и флоатерах".

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