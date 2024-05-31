Рубль корректируется вниз в последний день месяца после предыдущего сильного роста ко всем основным валютам и перед выходными днями

Москва. 31 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабеет к бивалютной корзине третий день подряд, корректируясь вниз после сильного роста ранее в этом месяце и на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 90,1 руб./$1 в 15:00 мск, что на 24,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,75 руб./EUR1, подорожав на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 30,7 копейки, до 93,54 руб. Курс китайского юаня повысился на 3,45 копейки - до 12,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в ходе дневных торгов пятницы на фоне дешевеющей нефти и в рамках понижательной коррекции после сильного роста ранее в этом месяце. Участники рынка также находятся в ожидании новых сигналов относительно направления денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков перед их заседаниями в июне, в том числе, новых данных об инфляции в США.

Накануне министерство торговли США ухудшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,6%. Сигналы ослабления американской экономики привели к снижению доходности государственных облигаций, что поддержало мировой рынок акций.

Американский индекс PCE, ключевой для Федеральной резервной системы (ФРС) показатель инфляции, будет обнародован в пятницу. Эти данные могут оказать влияние на решение регулятора по ключевым процентным ставкам.

Замедление инфляции в Соединенных Штатах, взявшее паузу в последние месяцы, возобновится во втором полугодии, сказал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"В целом я рассматриваю недавние показатели инфляции скорее как реакцию на неожиданно низкие значения в конце прошлого года, а не как нарушение общего нисходящего тренда", - отметил Уильямс, постоянный голосующий член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выступая в Нью-Йорке в четверг.

Уильямс назвал текущий уровень процентных ставок оправданным для того, чтобы добиться целей ФРС по инфляции, и отметил, что "не чувствует срочной необходимости" в снижении ставок.

Тем временем глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что высокие ставки, возможно, не оказывают достаточно ограничительного воздействия на американскую экономику. "Возможно, курс денежно-кредитной политики не настолько ограничительный, как мы считали, - сказала она, выступая на мероприятии в Техасе. - Важно не исключать никаких вариантов и сохранять гибкость".

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал усиление инфляции до 2,5%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в мае ускорилась до 2,9% с апрельских 2,7%. Эксперты в среднем ожидали, что она составит 2,8%.

Сигналы усиления инфляции могут повлиять на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), который проведет очередное заседание на следующей неделе. Трейдеры по-прежнему ждут, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, однако сомневаются, что регулятор будет быстро смягчать политику в дальнейшем, отмечает Trading Economics.

Вероятен подъем курса валютной пары "доллар-рубль" выше уровня в 91 руб./$1 в начале июня, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Против рубля играет и усиление коррекционных настроений на мировых фондовых рынках и рынке нефти, где стоимость марки Brent отступила ниже $82 за баррель, практически вернувшись к минимумам мая, - пишет эксперт. - Впрочем, внутренние факторы остаются определяющими для рынка. Сокращение продаж валюты со стороны экспортеров, традиционное для начала месяца, способно убрать избыточный навес предложения и в отсутствие усугубления проблем с трансграничными платежами настраивает на возврат доллара в начале июня в более оправданный с экономической точки зрения диапазон 91-95 руб./$1. Уже в пятницу не исключаем теста его нижней границы; целевым ориентиром на день по доллару видим диапазон 90-91,5 руб./$1".

В четверг ослабление рубля продолжилось, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Такую динамику национальная валюта продолжает показывать в связи с завершением налогового периода.

"Пока курс пары "доллар-рубль" может задержаться выше 90 руб./$1, а возможное восстановление спроса на импорт и, соответственно, на валюту способно поддержать постепенный рост курса в сторону 92 руб./$1", - пишут аналитики в рыночном обзоре.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются от плюса к минусу днем в пятницу после заметного падения по итогам предыдущей сессии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,12%, до $81,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,08%, до $77,85 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,1%, WTI - на 1,7% на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Рынок готовится к встрече ОПЕК+, которая состоится на грядущих выходных и на которой, как ожидается, страны объявят о продлении действующих ограничений на поставки топлива на мировой рынок.

Также трейдеры ждут новых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на мнение руководства ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей. Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.