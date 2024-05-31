"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fox с целью $35,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fox Corp. с целью $35,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $29,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к факторам роста Forward P/E 8,34 при актуальном значении P/E 9,93 и позитивные ожидания по росту прибыли на акцию на текущий год (+15,11%).

"С технической точки зрения котировки акций пробили уровень сопротивления мая 2024 года ($31,44). Закрепление за ним формирует сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $29,9 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09", - указывают в "Финаме".

Fox Corporation - американский медиаконгломерат, управляющий Fox Broadcasting Company, одной из четырех крупнейших телекомпаний США. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, контролируется медиамагнатом Рупертом Мёрдоком и его сыном Лахланом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.