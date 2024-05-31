"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic PLC с целевой ценой $101,8 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 24,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Первопроходец медицинского хай-тека Medtronic, создавший роботов для минимально инвазивной хирургии и первую в мире "искусственную поджелудочную железу", с начала текущего года отстает по доходности по отношению к американскому рынку и сектору, притом что прогнозы по финансовым результатам на ближайшие годы выглядят вполне обнадеживающе. На наш взгляд, инвесторы явно недооценивают акции этого дивидендного аристократа - на данном этапе компания торгуется с дисконтом порядка 25% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Medtronic - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений.

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