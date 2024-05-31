Риски снижения цены нефти до $76-78/барр. пока сохраняются - БКС Экспресс

Риски снижения котировок нефти марки Brent к уровням $76-78 за баррель пока сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Приближается дата очередной встречи ОПЕК+ (2 июня 2024 года). Возможно продление действующих ограничений до конца текущего года, что, по оценкам МЭА, должно привести к некоторому дефициту предложения. Казалось бы, фундаментальная картина складывается для актива позитивно. Но технический анализ этому противоречит. На прошлой неделе цена нефти марки Brent пробила последний из восходящих трендов, а котировки уже месяц находятся преимущественно под 200-дневной скользящей средней. На текущей неделе цена нефти марки Brent в очередной раз не смогла пройти сопротивление в $84,5 за баррель и откатилась к нижней границе своего боковика. С точки зрения техники есть риск выхода из данного диапазона вниз - к $76-78 за баррель", - пишет аналитик в обзоре.

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