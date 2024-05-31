"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 28,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 28,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, стоп-приказ: 22,39 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В 2024 году эмитент намерен возобновить IPO непубличных активов. В планах компании вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК "Система" планирует привлечь инвесторов в "Медси", агрохолдинг "Степь" и "Биннофарм", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,39 руб. риск на портфель составит 0,46%", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Эмитент инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.

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