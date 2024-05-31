ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 661 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 661 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания представила результаты за 1К24 по МСФО, которые превзошли ожидания рынка и оказались лучше как г/г, так и относительно 4К23. "Роснефть" продолжает удерживать контроль над расходами, плюс поставки по премиальным каналам в условиях довольно высоких цен на нефть и слабого рубля позволяют наращивать ключевые финансовые показатели и работать эффективно, несмотря на ограничения в рамках ОПЕК+, - отмечает эксперт. - Определенное беспокойство вызывают высокие ставки, что приводит к росту стоимости фондирования для компании. Тем не менее, взгляд на перспективы "Роснефти" у нас положительный, компания показывает хорошую маржу, наращивает денежный поток, держит уровень долговой нагрузки на низком уровне, стабильно платит дивиденды, планомерно развивает флагманский проект "Восток Ойл".

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