Дивдоходность акций Транснефти за 2024г может составить 12% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12%, сообщается в обзоре аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции" Андрея Полищука.

"Результаты эмитента превзошли наши ожидания по EBITDA и чистой прибыли. На текущей неделе может быть объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год. Наша оценка при 50%-м коэффициенте выплат составляет более 180 рублей на акцию, дивидендная доходность - 11%. Вклад первого квартала в итоговый дивиденд 2024 года мы оцениваем в 62 рубля на акцию (доходность - 3,7%). Мы повышаем нашу оценку дивидендных выплат по итогам 2024 года до 200 рублей на акцию с доходностью в 12%, - указывает эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд на акции "Транснефти", которые торгуются со значительным дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA. Мы считаем, что потенциал роста будет реализован при объявлении промежуточных дивидендов или в случае повышения коэффициента выплат до 75%".

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