Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Роснефти и Транснефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" и "префов" "Транснефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Роснефть" отчиталась за 1К24 по МСФО. Опубликованные показатели значительно превзошли наши прогнозы и оценки аналитиков по EBITDA и чистой прибыли, а также наши ожидания по FCF. Вклад первого квартала в дивиденды за 1П24 должен составить 18,8 руб./акцию (дивидендная доходность - 3,3%) - выше, чем выплата 15 руб./акцию в среднем за прошлый год. Объем нефтепереработки после аварий на НПЗ снизился на 12% г/г (до 1,6 мбс), однако производство ЖУВ в отчетном квартале сократилось лишь незначительно (до 3,85 мбс против 4 мбс в 1К23), поскольку компания увеличила экспорт нефти. Мы подтверждаем рейтинг "покупать", - указывают эксперты.

"Транснефть" представила отличную отчетность за 1К24 по МСФО. Значительный рост основных статей отчета о прибылях и убытках, а также превышение ими оценок аналитиков позитивны для рынка и динамики акций эмитента. Из отрицательных моментов отметим низкий свободный денежный поток (сезонный фактор) и прирост капзатрат, которые составили 63 млрд руб. (на 34% г/г). Повышение выручки "Транснефти" хорошо предсказуемо: тарифы индексируются в соответствии с ростом ИПЦ. В ближайшее время ждем также раскрытия рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (наша оценка - 192 руб. на акцию, доходность - 11%). По акциям подтверждаем рейтинг "покупать", - пишут Бахтин и Мордовцев в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.