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31 мая 2024 года 09:08

Акции Salesforce показали худшую динамику почти за 20 лет

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в пятницу. Нефть продолжает дешеветь в пятницу утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., сообщило Минтруда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как заявлялось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Дефицит американской внешней торговли товарами в апреле увеличился на 7,7%, до максимальных с мая 2022 года $99,4 млрд, заявило министерство торговли страны. Опрошенные Econoday экономисты ожидали отрицательного сальдо на уровне $92,5 млрд.

Импорт товаров вырос на 3,1% и составил $269,3 млрд, экспорт повысился на 0,5% - до $169,9 млрд.

Тем временем корпоративные прибыли в США в первом квартале неожиданно упали на 1,7% в квартальном отношении, до $2,755 трлн, по данным Бюро экономического анализа страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал рост на 3,9%, как и кварталом ранее.

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда.

Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса будет обнародовано в пятницу.

Акции поставщика облачных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (SPB: CRM) рухнули на максимальные с 21 июля 2004 года 19,7% по итогам торгов в четверг. Его выручка в первом финансовом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, как и прогнозы на второй.

Рыночная стоимость ритейлера Kohl''s Corp. упала на 22,9%. Компания неожиданно завершила первый квартал с чистым убытком в $27 млн, или 24 цента в расчете на акцию, против прибыли в $14 млн, или 13 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали прибыль в 5 центов на акцию, выручка Kohl''s и прогноз прибыли на весь год также не оправдали их ожиданий.

Разработчик программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath потерял 34% капитализации из-за очень слабого квартального прогноза, годовой прогноз компании также разочаровал рынок.

Котировки акций Nutanix Inc. (SPB: NTNX) из сферы облачных вычислений снизились на 23,1% также из-за слабых прогнозов.

Бумаги Agilent Technologies (SPB: A) подешевели на 9,7%. Поставщик решений для научного тестирования и измерений сократил выручку во втором финквартале на 8%, а также ухудшил прогноз на весь текущий фингод.

Рыночная капитализация Hormel Foods (SPB: HRL) также сократилась на 9,7%. Продовольственная компания во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 13%, выручку - на 3%, при этом последняя оказалась хуже ожиданий рынка.

Между тем акции Foot Locker Inc. (SPB: FL) взлетели на 15%. Ритейлер спортивной одежды и обуви в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль в 4,5 раза, однако скорректированный показатель значительно превзошел ожидания аналитиков. Компания также подтвердила прогноз на весь фингод.

HP Inc. (SPB: HPQ) нарастила капитализацию на 17%, C3.ai - на 19%, Burlington Stores (SPB: BURL) - на 17,6% также на сильной отчетности.

Цена бумаг Best Buy Co. (SPB: BBY) повысилась на 13,4%. Ритейлер электроники получил выручку и снизил сопоставимые продажи в первом финквартале хуже прогнозов рынка, но его скорректированная прибыль их превзошла.

Акции оператора коворкингового сервиса WeWork Inc. не изменились в стоимости после новостей о получении им одобрения суда на выход из процедуры банкротства. План выхода предусматривает сокращение долга компании на $4 млрд и передачу контроля над ней кредиторам. Yardi Systems, поставщик программного обеспечения в сфере недвижимости, будет мажоритарным владельцем, японская SoftBank и инвестфонд King Street получат миноритарные доли.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,86% и составил 38111,48 пункта. Без учета динамики акций Salesforce он бы повысился. Индекс опускается три дня подряд и потерял за это время 2,5% - максимум для такого периода с 27 октября прошлого года.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,6% - до 5235,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,08% и составил 16737,08 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу на фоне ослабления доходности гособлигаций и в ожидании новых данных об инфляции в США и еврозоне.

Накануне министерство торговли США ухудшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,6%. Сигналы ослабления американской экономики привели к снижению доходности государственных облигаций, что является позитивным фактором для рынка акций.

Американский индекс PCE, ключевой для Федрезерва показатель инфляции, будет обнародован в пятницу, как и предварительные данные о майской инфляции в еврозоне. Эти данные могут оказать влияние на решения Европейского центрального банка и ФРС по ключевым процентным ставкам.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности в промышленном секторе от спада, впервые с февраля.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в уходящем месяце опустился незначительно, до 51,1 пункта по сравнению с 51,2 пункта в апреле. Сводный PMI в мае уменьшился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.

В Гонконге существенный подъем демонстрируют бумаги Tencent (SPB: 700) (на 2,9%), Meituan (SPB: 3690) (2,4%) и Hong Kong Exchange & Clearing (2,5%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1%.

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с мартовскими 1,1% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 1,9%.

Тем временем объем промпроизводства в Японии в апреле сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца (ожидался рост на 0,9%) и понизился на 1% в годовом выражении.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 2,6%, максимальном с сентября 2023 года, совпав с ожиданиями рынка. Показатель держится на этом уровне уже три месяца подряд.

Котировки бумаг Sumitomo Pharma повышаются на 6,5%, Tokyo Electric Power Co. - на 6,2%, Daiwa Securities - на 5,2%.

Южнокорейский индекс Kospi демонстрирует рост на 0,3%.

Розничные продажи в Южной Корее сократились в апреле на 1,2% относительно марта, когда показатель вырос на 1,1%. Тем временем промпроизводство в стране выросло на 2,2% в помесячном и подскочило на 6,1% в годовом исчислении.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics увеличилась на 0,7%, Hyundai Motor - снизилась на 0,4%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 0,1% и 0,3% соответственно, котировки фармкомпании Telix Pharmaceuticals подскочили на 14%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $81,75 за баррель, что на 11 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты упали в цене на $1,74 (2,1%), до $81,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,23 (0,3%), до $77,68 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,32 (1,7%), до $77,91 за баррель.

Давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

"Американская экономика остается устойчивой, а инфляция продолжает вызывать опасения. В таких условиях у Федрезерва есть возможность долго удерживать ставки высокими, а это плохо для прогнозов спроса на нефть и оказывает давление на цены", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.

Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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