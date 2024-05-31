Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из Европы и США, корпоративные новости в России:

- Индекс потребительских цен в еврозоне за май;

- Базовый дефлятор потребительских расходов (PCE) в США за апрель;

- "АЛРОСА" закроет реестр акционеров для получения дивидендов;

- "Ренессанс Страхование", "Делимобиль" и "Мосэнерго" закроют реестры акционеров для участия в ГОСА;

- Акционеры "Европлана" на годовом общем собрании обсудят дивиденды за 2023 год;

- Последний день перед дивидендной отсечкой "Интер РАО" и Henderson.

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