"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" на фоне сохранения неопределенности по срокам поставок российских самолетов и результатам обсуждения роста цен на авиабилеты с ФАС, сообщается в материале аналитиков.

"Крупнейший отечественный авиаперевозчик представил ожидаемо сильные финансовые результаты по итогам первого квартала 2024 года. Эмитент получил чистую прибыль по МСФО за отчетный период против убытка 46,5 млрд рублей в прошлом году. Выручка выросла в полтора раза на фоне роста пассажирооборота на 31% и увеличения цен на авиабилеты. EBITDA "Аэрофлота" выросла почти в два раза, несмотря на рост расходов на авиационное топливо, а также увеличение затрат на техническое обслуживание воздушных судов, - отмечает эксперты. - Несмотря на сильный финансовый отчет, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Аэрофлота", так как сохраняется неопределенность по срокам поставок российских самолетов и результатам обсуждения роста цен на авиабилеты с ФАС".

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