Вероятен уход курса рубля выше 91 руб./$1 в начале июня - ПСБ

Вероятен подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 91 руб./$1 в начале июня, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Утром четверга повышательная динамика ключевых валютных пар с рублем сохраняется. Против рубля играет и усиление коррекционных настроений на мировых фондовых рынках и рынке нефти, где стоимость марки Brent отступила ниже $82 за баррель, практически вернувшись к минимумам мая, - пишет эксперт. - Впрочем, внутренние факторы остаются определяющими для рынка. Сокращение продаж валюты со стороны экспортеров, традиционное для начала месяца, способно убрать избыточный навес предложения и в отсутствие усугубления проблем с трансграничными платежами настраивает на возврат доллара в начале июня в более оправданный с экономической точки зрения диапазон 91-95 руб./$1. Уже в пятницу не исключаем теста его нижней границы; целевым ориентиром на день по доллару видим диапазон 90-91,5 руб./$1".

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