"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 55 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 55 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на июль 2024 года, открытую 22 апреля 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

"30 мая 2024 года цена акций эмитента достигала 57 рублей за штуку. Закрываем инвестидею. Итоговая доходность за месяц и одну неделю составила 14% без учета комиссии", - указывают эксперты.

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