Вероятно преимущественно боковое движение рынка ОФЗ на следующей неделе - ПСБ

Вероятно снижение активности торгов и преимущественно боковое движение рынка рублевых гособлигаций на следующей неделе (до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке 7 июня 2024 года), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Консолидация рынка ОФЗ длилась недолго - в четверг рост доходности бумаг возобновился: доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) (до 15,18% годовых). Объем торгов по бумагам индексного портфеля при этом снизился вдвое - до 10 млрд руб. Не исключаем, что в отсутствие покупателей с приближением решения Банка России по ключевой ставки срабатывают "стоп-лоссы", что продавливает рынок вниз. Следующая неделя в преддверии заседания регулятора - "неделя тишины", в течение которой новых комментариев со стороны регулятора не будет. Ожидаем снижения активности торгов и преимущественно боковое движение рынка до пятничного решения 7 июня, - пишет эксперт. - На наш взгляд, даже если ставка не будет повышена, сигнал на ужесточение денежно-кредитной политики будет сохранен, что вряд ли принесет разрядку на рынок ОФЗ. В этой ситуации по-прежнему рекомендуем покупку корпоративных флоатеров. В частности, интересно выглядит выпуск МБЭС ("ААА") с ориентиром купона КС+230 б.п. и короткой офертой через два года (котировки выпуска будут устойчивы к падению в случае начала цикла снижения ставки на данном горизонте)".

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