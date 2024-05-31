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31 мая 2024 года 09:37

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., сообщило Минтруда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как заявлялось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда. Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса будет обнародовано в пятницу.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу на фоне снижения доходности гособлигаций и в ожидании новых данных об инфляции в США и еврозоне. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 1,14%. Южнокорейский индекс Kospi демонстрирует рост на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля. Китайский PMI сферы услуг и строительства в уходящем месяце опустился незначительно, до 51,1 пункта, по сравнению с 51,2 пункта в апреле. Сводный PMI в мае уменьшился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,77 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты упали в цене на 2,1%, до $81,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,21%, до $77,75 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,7%, до $77,91 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США. Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей. Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 мая снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,153 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,228 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 104,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 899,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,82%), НоваБев Групп БО-П05" (-0,54%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "СТМ-001Р-03" (+0,24%), "РЖД-001P-17R" (+0,18%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-06 на 8,686 млрд рублей и серии 004Р-03 на 16,29 млрд рублей. Срок обращения выпусков - около 16,5 лет с амортизацией. Ставка купонов установлена на уровне 1,5% годовых. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

ПАО "Ростелеком" 31 мая с 11:00 до 12:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-08R. Параметры выпуска пока не раскрываются. Купоны будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 6 июня. "Ростелеком" 23 мая завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 15 млрд рублей. В ходе сбора заявок инвесторы проявили существенный интерес к выпуску, что позволило компании существенно снизить спред к ключевой ставке Банка России до 120 базисных пунктов и увеличить объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 7-го купона облигаций 1-й серии на уровне 19% годовых. РЭО разместил выпуск на 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 30-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) 10 июня планирует провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Собрание пройдет в форме заочного голосования. В повестку дня общего собрания владельцев облигаций эмитента входит единственный вопрос: "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". В условиях эмиссии по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. Компания размещала 4-летний выпуск на 500 млн рублей с августа 2023 года по февраль 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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