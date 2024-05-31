Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТМК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) с прогнозной стоимостью на уровне 320 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент объявил о вторичном размещении 2% акций компании на Московской бирже, ценовой диапазон предложения не был озвучен, констатирует эксперт. Объем сделки может составить около 4 млрд руб., все вырученные средства поступят на баланс "ТМК". Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 30 мая по 3 июня включительно. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели получат дивиденды за 2П23 в размере 9,51 руб. на акцию (дивдоходность - около 5%).

"Сейчас free-float "ТМК", учитываемый Московской биржей, составляет 8% акций. SPO позволит увеличить долю акций в свободном обращении до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению бумаг в базу расчета индекса Мосбиржи и притоку новых инвесторов. На наш взгляд, объем предложения в 4 млрд руб. относительно невелик и не должен привести к существенному давлению в акциях эмитента, - пишет Смолин в обзоре. - Мы ожидаем, что бумаги разместят в диапазоне 190-200 руб./акцию, но не выше биржевой цены на момент закрытия книги 3 июня. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" и целевую цену в 320 руб./акцию. На данный момент бумаги ТМК торгуются с дисконтом в 15-20% к акциям "Северстали" и "НЛМК" по мультипликаторам и обеспечивают сопоставимую с ними дивдоходность на уровне 12% за 2024 год".

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