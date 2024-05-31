"Финам" повысил прогнозную цену акций Xiaomi до HKD16,71

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Xiaomi с 14,07 до 16,71 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Недавний отчет эмитента оказался лучше ожиданий, в связи с чем прогнозы по его выручке скорректированы в лучшую сторону. Компания отразила самую высокую рентабельность в секторе и удачный выход на рынок электромобилей. Однако финансовые показатели (за исключением выручки) в ближайшие два года обещают быть хуже текущих в связи с большими затратами на R&D, а стратегия Xiaomi предполагает планомерный рост с достижением глобальных целей в течение десяти-пятнадцати лет. Рынок осознает это и оценивает компанию по ее справедливой стоимости, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и P/S компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов для Xiaomi".

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