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31 мая 2024 года 09:03

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на фоне дешевеющей нефти

Москва. 31 мая. Доллар и юань немного прибавляют на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти и потери поддержки от налоговых выплат мая.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,045 руб./$1 (+19,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 12,3865 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", негативная динамика рубля обусловлена небольшим снижением цен на нефть, а также отсутствием поддержки со стороны компаний-экспортеров, завершивших налоговые выплаты мая (во вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,68 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,64 за баррель, что на 0,35% меньше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу подрастают. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,17%, китайский индекс CSI 300 растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,96%, южнокорейский Kospi - на 0,51%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,14%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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