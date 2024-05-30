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30 мая 2024 года 19:29

Рубль в четверг подешевел к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и падения нефти

Москва. 30 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам четверга. Рубль подешевел к бивалютной корзине второй день подряд в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося во вторник единого дня уплаты налогов, на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения нефти.

Курс доллара США составил 89,86 руб./$1 в 19:00 мск, что на 34 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,37 руб./EUR1, подорожав на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 38,5 копейки, до 93,23 руб. Курс китайского юаня повысился на 6,45 копейки - до 12,37 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам четверга с учетом завершившегося во вторник майского налогового периода, когда в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Негативное влияние на рубль также оказывает снижение цен на нефть, так как участники этого рынка отыгрывают общемировое уменьшение интереса инвесторов к риску в связи с дальнейшим ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Трейдеры ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый американским ЦБ. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков снижения базовой процентной ставки ФРС.

Минторг США обнародует эту статистику в пятницу.

Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Дефицит американской внешней торговли товарами в апреле увеличился на 7,7%, до максимальных с мая 2022 года $99,4 млрд, заявило министерство торговли страны. Опрошенные Econoday экономисты ожидали отрицательного сальдо на уровне $92,5 млрд. Импорт товаров вырос на 3,1% и составил $269,3 млрд, экспорт повысился на 0,5% - до $169,9 млрд.

"После окончания налогового периода курс доллара США к российскому рублю стал корректироваться вверх от минимальной отметки в 88,3, достигнутой 28 мая. Падению курса национальной валюты способствовало также локальное снижение цен на нефть и спрос населения на наличную иностранную валюту в преддверии начала летних отпусков. В предстоящие дни можно ожидать движения курса к отметке 90,00 руб./$1 и диапазон изменения курса от 89,5 до 90,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"В четверг, 30 мая, российский рубль продолжил понижение. С окончанием налогового периода в России рублевые пары перешли к стабилизации. Без выраженной поддержки со стороны компаний-экспортеров рубль будет вынужден понижаться. Потенциал ослабления российской валюты при этом выглядит достаточно ограниченным, поскольку монетарная политика ЦБ РФ остается жесткой, а ключевая ставка держится высокой", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в четверг после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 1,15%, до $82,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,1%, до $78,3 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,16 млн баррелей - до 454,69 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,15 млн баррелей.

Импорт нефти в страну увеличился за неделю на 611 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,766 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 мая на 52,8 копейки, до 89,7869 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,37 копейки, до 97,1347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг вырос на 54,77 копейки по отношению к среде и составил 89,7646 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 54,21 копейки, до 89,8021 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 314,139 млн, из которых $354,452 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $959,687 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 24,74 копейки, до 97,083 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 28,52 копейки, до 97,1743 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR459,334 млн, из которых EUR176,455 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR282,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 мая опустилась на 3 базисных пунктов, до 15,86% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц уменьшилась в четверг на 3 базисных пункта, до 16,02% годовых, на три месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 16,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев поднялась также на 1 базисный пункт относительно среды, увеличившись до 16,24% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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