Рынок акций РФ в четверг упал к 3280п по индексу МосБиржи, лидировали в откате "Система" и "Норникель"

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent опустилась к $82,4 за баррель) и сохраняющихся ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи откатился в район 3280 пунктов - уровня более чем 2-месячной давности. В лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-4,3%), "Норникеля" (-2,9%) и "Ростелекома" (-2,9%), подрос "Аэрофлот" (+1,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3282,18 пункта (-1,1%, утром индекс поднимался выше 3342 пунктов), индекс РТС - 1150,88 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 89,82 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-4,3%), "Норникеля" (-2,9%), "Ростелекома" (-2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

"Норильский никель" снизил оценку ожидаемого профицита на рынке никеля в 2024 году с более чем 190 тыс. тонн до около 100 тыс. тонн, говорится в регулярном обзоре компании. Пересмотр вызван замедлением ввода в строй индонезийских проектов и устойчивым ростом потребления никеля. Большая часть профицита (более 70 тыс. тонн) по-прежнему придется на низкосортный никель. По итогам прошлого года на рынке никеля сформировался профицит в размере 164 тыс. тонн.

В 2025 году на рынке никеля сохранится профицит на уровне 2024 года в размере около 100 тыс. тонн, считает "Норникель".

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

"Аэрофлот" в I квартале 2024 года получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила компания. Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 6,5 млрд руб. против скорректированного убытка в 13 млрд руб. годом ранее. EBITDA подскочила почти в 2 раза (на 96%), до 59,4 млрд руб.

Выручка группы увеличилась на 54%, до 173,6 млрд руб. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок пяти инвесткомпаний и банков предполагал выручку в размере 170,5 млрд руб., что на 52% больше прошлогоднего результата. Чистый долг группы на конец квартала вырос всего на 0,2% относительно конца 2023 года, до 631,7 млрд руб.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг вернулся к снижению на фоне доминирования продавцов. Попытка отскока вверх вывела утром индекс МосБиржи в район 3340 пунктов, после чего индикатор откатился ниже 3300 пунктов. Давление оказывало ценовое снижение в нефти и других commodities, а фактором поддержки выступило ослабление рубля.

Внешние настроения остаются неустойчивыми. Уточненная оценка роста американского ВВП за I квартал составила 1,3% и уступила первоначальной (+1,6%), индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за апрель показал неожиданный спад на 7,7% м/м при ожидавшемся снижении на 1,1%. Безработица в еврозоне, согласно апрельским данным, достигла рекордного минимума в 6,4%, отметил эксперт.

В пятницу станут известны индексы PMI Китая и предварительный ИПЦ еврозоны за минувший месяц; "Селигдар" (MOEX: SELG) проведет День инвестора, акционеры "Московской биржи" и "Европлана" (MOEX: LEAS) на собраниях обсудят утверждение дивидендов. В конце недели покупательская активность может быть пониженной, основные покупки инвесторы могут отложить на начало будущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 мая - 3275-3375 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина, негативная динамика мировых индексов акций вызвана ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижением цен на нефть.

Рынок акций РФ в четверг также оказался под давлением продавцов. Группа "Аэрофлот" планирует существенно увеличить международные перевозки в 2024 году - до 11,3 млн пассажиров (против 9,6 млн пассажиров в 2023 году). Целевой общий пассажиропоток "Аэрофлота" на 2024 год составляет 51,4 млн человек (+9%). Основной акционер "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,4%), владеющий 89,1% акций, планирует разместить около 2% обыкновенных акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,4%, до 129,51 рубля) рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 11,27 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в 8,7%. Акции "АЛРОСА" в четверг торгуются последний день с дивидендами 2,02 руб. на бумагу, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,5%, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций после попыток повышения в начале дня вернулся к снижению, не получив достаточно позитивных внешних и внутренних драйверов роста. Многие российские акции в четверг снизились в рамках фиксации прибыли игроками после роста бумаг ранее на неделе.

Акции "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+1,9%) подросли после сообщений об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд руб. (с текущего уровня 1,58 млрд рублей - прим. ИФ) за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли. В результате инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную. Собрание акционеров компании по указанному вопросу пройдет 4 июля. С фундаментальной точки зрения поддерживать акции "НоваБев Групп" ближе к осени могут ожидания объявления о промежуточных дивидендах за I полугодие текущего года, считает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладала склонность к коррекции перед публикацией ключевых инфляционных данных по Европе и США в пятницу. Статистика из Германии и Испании на данный момент предупреждает о возможных неприятных сюрпризах. На российском рынке в целом сохраняется слабость, а отдельные корпоративные истории в условиях высоких процентных ставок пока не могут улучшить общий настрой, полагает Кожухова.

Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, уровнем поддержки для индекса МосБиржи остается отметка 3280 пунктов - это верхняя граница бокового канала, в котором рынок жил с августа прошлого года по конец марта текущего.

Снижение нефти не должно пугать - цены Brent обосновались в коридоре $81-84 за баррель, и пока нет поводов для выхода из него. Так что движение к нижней границе боковика после неудачной попытки прорыва верхней преграды выглядит логичным и предсказуемым. Ранее российский рынок очень часто игнорировал негативную динамику нефти, отмечает Антонов.

Из бумаг наиболее интересно выглядит Сбер (318 рублей) - одна из немногих акций, которая на недавнем обвале рынка осталась в растущем тренде. Сбербанк не очень уверенно протестировал нижнюю поддержку (около 315 руб.) восходящего канала от середины декабря прошлого года, откуда произошел разворот вверх. Теперь технической целью роста является район 330 руб. Бумаги Сбербанка также будет поддерживать приближение отсечки реестра под дивиденды и очень хорошие финансовые показатели банка в этом году, считает Антонов.

На следующей неделе рынок акций РФ может получить поддержу новостями с ПМЭФ-2024. Наверняка по некоторым эмитентам будут позитивные новости, которые вытащат котировки бумаг вверх, полагает представитель компании "Алор брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, говорить о завершении нисходящей коррекции на рынке акций РФ на данный момент преждевременно, стоит понимать, что недавнее падение рынка было быстрым и сильным. У бумаг Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля" впереди локальные уровни сопротивления, прохождение которых может быть проблематичным в текущих рыночных условиях. Акции "Трубной металлургической компании" накануне упали на 4%, а в четверг утром стало известно, что главный акционер планирует продать 2% акций в рамках SPO.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%) на фоне роста доходности гособлигаций US Treasuries в связи с ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов повышалась на 5,9 базисного пункта, до 4,616%. В четверг доходность скорректировалась до 4,55%, а в начале недели показатель находился на уровне 4,47%.

В четверг подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,1-0,8%), но продолжилось снижение в США (индексы к 18:50 МСК потеряли 0,4-1% во главе с Dow).

Международный валютный фонд (МВФ) накануне повысил прогнозы роста экономики Китая на 2024 и 2025 гг., отметив сильные данные о динамике ВВП в первом квартале и принимаемые властями страны меры поддержки экономики.

Как ожидают в МВФ, китайский ВВП увеличится на 5% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Оба прогноза были улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущими оценками.

ВВП США в I квартале вырос на 1,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Игроки ждут выхода в пятницу данных об американском индексе PCE за апрель, который является ключевым показателем инфляции для ФРС. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Также трейдеры ожидают публикации ряда важных статданных в пятницу, в том числе отчетов о безработице, розничных продажах и промпроизводстве в Японии за апрель, а также майских индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

На нефтяном рынке в четверг вечером цены остаются под давлением продаж, несмотря на статистику Минэнерго США о сокращении запасов на прошлой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,35 за баррель (-1,5% и -0,7% накануне), июльская цена WTI - $78,1 за баррель (-1,4% и -0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,16 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15 млн), запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей (не ожидалось изменений).

Импорт нефти в страну увеличился за неделю на 611 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,766 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-6,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,4%), акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-5,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,8%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-4,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,2%).

Основной акционер "Трубной металлургической компании" (-2,4%, до 196,8 рубля) - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня включительно. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию. Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (-1,4%, до 129,51 рубля) рекомендовал направить на дивиденды по итогам прошлого года 11,27 руб. на акцию (без учета промежуточных выплат - ИФ), сообщила компания. Годовое собрание акционеров "Совкомфлота" состоится 30 июня в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 9 июня.

Выросли в четверг акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+17,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,1%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+3,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+3,3%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,811 млрд рублей (из них 6,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,12 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 3,37 млрд рублей на акции "Газпрома").