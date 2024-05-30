30 мая 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок UST
Москва. 30 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году 30 мая не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 72,83% от номинала (доходность не изменилась, составив 8,61% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,08% от номинала (доходность - 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 58,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,83% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 79,49% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 15,92% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, котировки остались на уровне предыдущего дня - 74,46% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта - до 14,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,43% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 12,73% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 11базисных пунктов - до 66,96% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост в рамках коррекции после падения накануне, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.
Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., сообщило Минтруда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как заявлялось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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