Рубль днем умеренно понижается к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и падения нефти

Москва. 30 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабеет к бивалютной корзине второй день подряд в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося во вторник единого дня уплаты налогов, на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения нефти.

Курс доллара США составил 89,74 руб./$1 в 15:00 мск, что на 22,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,09 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,7 копейки, до 93,05 руб. Курс китайского юаня повысился на 5,4 копейки - до 12,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в ходе дневных торгов четверга с учетом завершившегося налогового периода в мае после того, как во вторник в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Негативное влияние на рубль также оказывает снижение цен на нефть, так как участники этого рынка отыгрывают общемировое уменьшение интереса инвесторов к риску в связи с дальнейшим ослаблением ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Трейдеры ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый американским ЦБ. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков снижения базовой процентной ставки ФРС.

Минторг США обнародует эту статистику в пятницу.

Рубль способен завершить неделю выше психологической отметки в 90 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду заметно слабел, - напоминают эксперты. - Снизившееся после окончания налогового периода предложение валюты способствует коррекционному росту курса пары "доллар-рубль". При этом появляются признаки постепенного восстановления спроса на валюту. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 89,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом текущую неделю курс способен завершить выше психологической отметки в 90 руб./$1".

Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 87,5-94,5 за доллар в среднесрочной перспективе, полагает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль прекратил мощную волну укрепления, - констатирует эксперт. - С апрельского минимума до майского максимума курс окреп на 6%. Инвалюты пошли в отскок с четырехмесячных минимумов, и на это были как технические, так и фундаментальные причины. С технической точки зрения валютные пары на спуске пришли на поддержки в области нижней границы многомесячного боковика, тянущегося еще с осени прошлого года".

Очевидное сопротивление в долларе находится на круглой отметке 90 руб., подчеркивается в комментарии. Зельцер полагает, что в ближайшие сессии будет попытка протестировать планку, а в июне - даже подняться чуть выше. Факторы снижения давления на инвалюты - завершение налогового периода, вероятность изменения бюджетного механизма после 10-кратного увеличения объемов продажи валют по бюджетному правилу в мае, стабилизация импорта, замедление экспорта, усиление глобального доллара и волатильный рынок сырья.

"Сильно вверх по инвалютам не ожидается, поскольку продолжают действовать основные валютные барьеры государства, и рассчитывать на девальвацию рубля не приходится, - прогнозирует аналитик. - Со стороны спроса на валюту будет работать жесткая ДКП ЦБ, за счет высоких ставок сдавливающая покупки валюты под импорт. А со стороны предложения - расширенная продажа валюты на основе нормативов репатриации выручки экспортеров. Ни по фактору спроса, ни по фактору предложения в ближайшие месяцы не ожидается послаблений. Среднесрочно курс пары "доллар-рубль" сохранится в боковике с границами 94,5-87,5. Летом возможен временный выход на среднее значение диапазона, но планка-магнит 90 будет постоянно притягивать".

Цены на нефть продолжают умеренное снижение днем в четверг в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,35%, до $83,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,19%, до $79,07 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на рекордные с конца декабря 6,49 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы в четверг в 18:00 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что данные Минэнерго укажут на уменьшение запасов нефти на более скромные 1,95 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

На рынок также давят опасения, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода, не предоставив тем самым ожидаемого стимула американской экономике. Трейдеры сейчас ждут первого снижения ставки не ранее сентября.