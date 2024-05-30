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Главная / Мнения аналитиков / "Префы" Транснефти непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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30 мая 2024 года 18:16
"Префы" Транснефти непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "Транснефти" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российская нефтепроводная компания представила финансовую отчетность за первый квартал 2024 года. Эмитент продолжает показывать стабильность в доходах и в планомерном увеличении прибыли. Однако на наш взгляд, бумаги не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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