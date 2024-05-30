"Финам" рекомендует "держать" акции AgriBank с прогнозной ценой HKD3,5

"Финам" рекомендует "держать" акции Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с прогнозной стоимостью 3,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса эмитента. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, в том числе благодаря стимулам со стороны властей. И на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели AgriBank, учитывая прочную позицию банка в секторе, - пишет эксперт. - В то же время акции банка на текущих ценовых уровнях, на наш взгляд, близки к справедливой оценке, и потенциал их укрепления представляется ограниченным на фоне умеренно слабой квартальной отчетности и ожиданий снижения доходов в этом году".

Agricultural Bank of China (AgriBank) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов.

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