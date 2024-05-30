Цене акций Интер РАО не хватает мощных драйверов для роста - ПСБ

Котировкам акций "Интер РАО" не хватает мощных драйверов для роста, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания отчиталась за первый квартал текущего года по МСФО - неплохо, но в основном рост за счет "кубышки". У нас положительный взгляд на эмитента, но ему не хватает мощных драйверов. Таковым могла бы выступить реализация "кубышки" на сделки M&A или увеличение коэффициента выплаты дивидендов с текущих 25% до 50%", - отмечает аналитик.

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