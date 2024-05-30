"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку "префов" Транснефти

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", зарегулированность отрасли и снижение объемов добычи в совокупности с западными ограничениями на экспорт негативно влияют на возможность ускоренного роста в ближайший год, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2024 года оказались выше наших ожиданий, - отмечают эксперты. Выручка выросла квартал к кварталу на 5,1% на фоне ежегодной индексации тарифов за прокачку нефти. EBITDA показала более сильную динамику (+29% квартал к кварталу), в том числе в результате снижения операционных расходов - компания восстанавливается после сезонно высокого уровня административных трат в конце года. В ближайшее время "Транснефть" должна объявить рекомендацию по выплате дивидендов за 2023 год. При сохранении коэффициента выплат на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить порядка 181 рубля на акцию (дивдоходность - 11%)".

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