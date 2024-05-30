.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку "префов" Транснефти
.
30 мая 2024 года 15:50
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку "префов" Транснефти
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", зарегулированность отрасли и снижение объемов добычи в совокупности с западными ограничениями на экспорт негативно влияют на возможность ускоренного роста в ближайший год, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты эмитента за первый квартал 2024 года оказались выше наших ожиданий, - отмечают эксперты. Выручка выросла квартал к кварталу на 5,1% на фоне ежегодной индексации тарифов за прокачку нефти. EBITDA показала более сильную динамику (+29% квартал к кварталу), в том числе в результате снижения операционных расходов - компания восстанавливается после сезонно высокого уровня административных трат в конце года. В ближайшее время "Транснефть" должна объявить рекомендацию по выплате дивидендов за 2023 год. При сохранении коэффициента выплат на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить порядка 181 рубля на акцию (дивдоходность - 11%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 мая 2024 года 19:30
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Совет директоров Полюса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Мы считаем, что... читать дальше
.30 мая 2024 года 19:29
Рубль в четверг подешевел к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и падения нефти
Москва. 30 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам четверга. Рубль подешевел к бивалютной корзине второй день подряд в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося во вторник единого дня уплаты налогов, на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения нефти. читать дальше
.30 мая 2024 года 19:27
Рынок акций РФ в четверг упал к 3280п по индексу МосБиржи, лидировали в откате "Система" и "Норникель"
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в четверг возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent опустилась к $82,4 за баррель) и сохраняющихся ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи откатился в район 3280 пунктов - уровня более чем 2-месячной давности. В лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-4,3%), "Норникеля" (-2,9%) и "Ростелекома" (-2,9%), подрос "Аэрофлот" (+1,2%). читать дальше
.30 мая 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок UST
Москва. 30 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.30 мая 2024 года 18:41
Сценарий повышения ключевой ставки Банка России на июньском заседании становится более вероятным, однако регулятор может ограничиться и только ужесточением риторики, считают аналитики Райффайзенбанка. "Повышенное инфляционное давление (как фактические темпы, так и возросшие в мае инфляционные... читать дальше
.30 мая 2024 года 18:16
Привилегированные акции "Транснефти" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российская нефтепроводная компания представила финансовую отчетность за первый квартал 2024 года. Эмитент продолжает показывать... читать дальше
.30 мая 2024 года 17:49
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", при этом умеренно позитивно оценивая опубликованные финансовые результаты эмитента оценивают результаты, сообщается в обзоре аналитиков. "Среди энергетиков выделяем "Юнипро", - отмечают они. "Энергетическая компания... читать дальше
.30 мая 2024 года 17:18
"Финам" рекомендует "держать" акции Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с прогнозной стоимостью 3,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,7% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.30 мая 2024 года 16:48
Котировкам акций "Интер РАО" не хватает мощных драйверов для роста, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Компания отчиталась за первый квартал текущего года по МСФО - неплохо, но в основном рост за счет "кубышки". У нас положительный взгляд на эмитента, но ему... читать дальше
.30 мая 2024 года 16:21
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5225-5280 пунктов со средней волатильностью, при этом в начале дня она может расшириться на фоне публикации значимых макроэкономических данных и реакции рынка на негативный отчет Salesforce Inc., фьючерсы указывают на... читать дальше
.30 мая 2024 года 15:25
Рубль днем умеренно понижается к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и падения нефти
Москва. 30 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабеет к бивалютной корзине второй день подряд в условиях уменьшения предложения валюты после завершившегося во вторник единого дня уплаты налогов, на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения нефти. читать дальше
.30 мая 2024 года 15:15
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает оценку справедливой стоимости акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 4240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Совет директоров эмитента утвердил результаты независимой оценки акций Росбанка в рамках сделки по приобретению капитала... читать дальше
.30 мая 2024 года 14:44
Оснований для повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 7 июня 2024 года нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Недельные данные показали медленное торможение инфляции (0,1% против 0,11% и 0,17% за предыдущие две недели). Однако годовой уровень ИПЦ остается на... читать дальше
.30 мая 2024 года 14:24
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров эмитента утвердил независимую оценку Росбанка для проведения его интеграции в состав Группы, констатируют эксперты. Одна акция Росбанка оценена в 129,4 рубля. С... читать дальше
.30 мая 2024 года 14:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина. "Компания объявила об увеличении уставного капитала за счет распределения добавочного капитала и нераспределенной прибыли, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.