ПСБ подтверждает справедливую стоимость акций ТКС Холдинга на уровне 4240 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает оценку справедливой стоимости акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 4240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

"Совет директоров эмитента утвердил результаты независимой оценки акций Росбанка в рамках сделки по приобретению капитала Росбанка посредством допэмиссии акций "ТКС Холдинга" (цена одной обыкновенной акции Росбанка оценена в размере 129,4 руб., что предполагает оценку банка в размере 1,05 капитала банка за 2023 год по МСФО). Считаем, что условия поглощения выглядят привлекательно, хотя мы и допускали чуть более высокую оценку, - отмечает эксперт. - Ясность по сделке может выступить мощным триггером раскрытия фундаментального потенциала акций "ТКС Холдинга". Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акции "ТКС Холдинга" на уровне 4240 руб. Данные бумаги держим в модельном портфеле, ближайшей целью роста видим 3550 руб. за штуку".

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